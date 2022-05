Türkiye haklı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara başlamasının ardından Avrupa'nın birinci gündem maddesi olan 'güvenlik' konusu tartışılmaya devam ediliyor. İsveç ve Finlandiya önceki gün Rusya'ya karşı NATO'ya resmi üyelik başvurusunda bulunmuştu. Bu iki ülkenin üyeliği için NATO'daki 30 üyenin de 'Evet' oyu gerekiyor. Türkiye bu süreçte İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine çekinceli yaklaşıyor ve önceki gün üyeliklerinin başlaması için gerekli görüşmeleri veto etti. Türkiye, söz konusu iki ülkenin özellikle terör örgütü YPG'ye verdikleri desteğe dikkat çekiyor. İşte Ankara'nın bu süreçteki tutumu birçok yerde kabul görüyor.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Türkiye'nin tepkisinde ve tutumunda haklı oldğunu dile getirmişti. Birçok uzman da özellikle İsveç'in terör örgütü YPG'ye verdiği desteğe dikkat çekiyor. Financial Times gazetesine konuşan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da "İsveç, terör örgütü YPG ile bağlantısını kesmeli" dedi. Fransız okurlar da France24'ün haberine yaptığı yorumlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına destek verdi.Diğer taraftan İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçelerinin bulunduğunu belirtti. Gazeteci Nilsson, İsveç'teki siyasi partilerin kendi aralarında Suriye'de YPG/PKK ile işbirliğini derinleştirmek için anlaşmalar yaptığını ileri sürdü.İsveç, Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın da aralarında bulunduğu PKK'nın önemli isimlerinin iadelerini reddederken, aralarında sözde İsrail imamı Harun Tokak'ın da yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de iadesine yönelik taleplere karşılık vermedi. Bunlara ek olarak terör örgütü PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4 silahını kullanıyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını değerlendirirken Türkiye'nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi önemli bir müttefik güvenlik endişelerini gündeme getirdiğinde, bunu halletmenin tek yolu ortak bir zemin bulmak için oturup konuşmak." dedi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin olarak, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongre'ye gerekli bildirimlerde bulunduklarını söyleyen Biden, söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz" dedi. İsveç Başbakanı Andersson da "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını söyledi. BM Genel Merkezi'nde Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Çavuşoğlu, "Amerika'dan istediğimiz şu, sen de müttefiksin, bahsettiğimiz ürünler dahil, CAATSA yaptırımları dahil, bunların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. Amerika'nın kendisinin de PKK ile YPG'ye Suriye'de desteği kesmesi lazım" dedi.Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik çıkışıyla Avrupa basını da satır aralarında terör örgütü YPG'nin PKK ile bağlantısını kabul etmeye başladı. Financial Times'taki haberde Avrupalı devletlerin terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'yi uzun süredir desteklediği ancak YPG'nin de terör örgütü PKK ile çok yakın ilişkilere sahip olduğu kaydedildi.İtalya basınında, Roma yönetiminin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edebilmek için arabuluculuk yapma niyetinden de söz edildi. İtalya Başbakan Mario Draghi de dün yaptığı açıklamada temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna verecekleri yanıtın 'sürpriz' olacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da İsveç'e tepkilerinin, yabancı askeri üsler konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi.