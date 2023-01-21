Türkiye her alanda Filistin’in yanında

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin Filistin davasındaki rolünün önemli olduğunu dile getirdi. Abbas, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer eşliğinde Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına her alanda verdikleri destek, tüm uluslararası forumlarda Filistin Devleti'nin yanında yer almaları, İslami kutsalları koruyup desteklemeleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Abbas, Türkiye'nin Filistin'i desteklemedeki rolünün önemine vurgu yaptı.