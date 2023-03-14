Türkiye-ABD arasında kritik temas! İbrahim Kalın ile Jake Sullivan görüşecek

Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geleceği toplantı için seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili soru üzerine Sullivan, iki ülkenin NATO'ya üyeliğinin bu yaz yapılacak zirvede güvence altına alınmaması için bir neden olmadığına inandığını söyledi.

Sullivan, bu kapsamda sadece Finlandiya ve İsveçli değil Türk yetkililerle de temas halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu çerçevede yarın, Washington'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Sullivan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri dahil Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir dizi meseleyi ele alacaklarını kaydetti.

AUKUS NÜKLEER DENİZALTI YOL HARİTASI

Sullivan, Biden, Sunak ve Albanese'in bugün AUKUS ittifakını gerçekliğe dönüştürecek ve nükleer denizaltı ortaklığına ilişkin "ideal yol haritasını" duyuracaklarını bildirdi.

AUKUS vaatlerini yerine getirmek için tarafların azimle çok çalıştığına dikkati çeken Sullivan, gelecek yıllarda başlayacak çok aşamalı bir sürecin yürürlüğe konacağını dile getirdi.