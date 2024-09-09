Türkiye ile Arap Ligi ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye kararlı dış politikasıyla son yıllarda geniş bölgede barış ve refahın tesisi çabalarına giderek artan şekilde somut katkı sağlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kahire'de düzenlenecek Arap Devletleri Ligi (AL) 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, katılım göstereceği toplantının açılış oturumunda, Türkiye-AL ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacak.Konsey toplantıları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere düzenli olarak yılda iki kez Mısır'ın başkerti Kahire'de yapılıyor. Arap Ligi'nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut işbirlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor. Bu çerçevede, Arap Ligi'yle kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve eşgüdümün artırılması konusu gündem bulunuyor.