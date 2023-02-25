Türkiye ile dayanışma sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği video konferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölge- ye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim" ifadesini kullandı. Macron ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.