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Giriş Tarihi: 28.8.2022

‘Türkiye ile derin fikir birliğine vardık’

‘Türkiye ile derin fikir birliğine vardık’
FINLANDİYA Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı. Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. Bakan anlaşmada belirtilen işbirliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.
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‘Türkiye ile derin fikir birliğine vardık’
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