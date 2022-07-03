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Giriş Tarihi: 3.7.2022

Türkiye ile gerginliği artırmak Miçotakis’i içeride zorluyor

Türkiye ile gerginliği artırmak Miçotakis’i içeride zorluyor
Türkiye'nin diplomasi çağrılarına cevap vermeyip her fırsatta gerginliği artıran açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkesinde zor günler geçiriyor. Muhalefetin ülkesini ABD'nin arka bahçesine çevirmekle suçladığı Miçotakis hükümeti ayrıca artan enflasyon ile de mücadele etmekte zorlanıyor. AFP'nin analizinde Miçotakis'in yakın zamanda erken seçim kararı almasının beklendiği aktarıldı. Haberde ayrıca uzmanlara ve vatandaşlara göre Miçotakis'in Türkiye ile gerginliği kışkırtan yaklaşımı ülkesinde istikrarsızlığa neden oluyor.
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Türkiye ile gerginliği artırmak Miçotakis’i içeride zorluyor
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