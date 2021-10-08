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Giriş Tarihi: 8.10.2021 23:34

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı! İşte ele alınan konular...

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı! İşte ele alınan konular...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişarelerin tamamlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINDI

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı! İşte ele alınan konular...
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