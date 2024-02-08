Türkiye ile Katar arasında JETCO Protokolü imzalandı: Bakan Bolat’tan yatırım mesajı

"JETCO PROTOKOLÜ, YAPICI GÖRÜŞMELERİMİZİN VE MUTABAKATIMIZIN YANSIMASI"

Bolat, özel sektör temsilcilerinin de bu çok önemli ikili iş birliği mekanizmasına dahil olmasından ve katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu toplantıların, düzenli olarak gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesine büyük önem atfediyoruz. Biraz önce imzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır.

JETCO Protokolümüze ikili ticari ilişkilerin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörlerimiz arasında iş birliği ve ziyaretlerin artırılması gerektiğini, ayrıca Katar'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın Katar'da büyük altyapı ve üstyapı projelerini üstlenmeye hazır oldukları hususlarını dercetmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, hizmet sektörümüzün en önemli bileşenlerinden turizm ve sağlık turizmi alanlarında iş birliklerine hazır olduğumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında yetkili kurumlarımızın Katarlı muhatapları ile iş birliğine hazır olduklarını kayıt altına almamız bu hususların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini sağlamak amaçlıdır."