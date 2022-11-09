‘Türkiye, Irak’ın kalkınmasında rol oynayabilir’

IRAK Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Irak ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi. Sudani, "İki ülke arasındaki ortak ticaret hacmimiz yüksek ve diğer alanlarda da büyük işbirliğimiz mevcut. Türkiye, ekonomik olarak gelişmiş bir ülke ve Irak'ın kalkınmasında rol oynayabilir" dedi. İki ülke arasında su ve güvenlik gibi ortak meselelerin de bulunduğuna işaret eden Sudani, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimde arabuluculuk yapmasına da değinerek, "Bölgenin istikrarı için bu rol oynamayı sürdüreceğiz" dedi. Irak Başbakanı, Bağdat-Erbil ilişkileri için "Irak'ın güvenliği kırmızı çizgimizdir" vurgusu yaptı.