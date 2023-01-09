Türkiye karşıtı medya seçimlere odaklandı: Batı’da Erdoğan kazanacak paniği

Dünya medyasının Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Politico, Foreign Policy, Reuters ve Financial Times gibi yayın organlarında seçim analizleri yayınlanmıştı. Son olarak ABD merkezli haber kaynaklarında da seçim ele alındı. Bloomberg'deki "2023'te dünyanın en önemli seçimleri Türkiye'de olacak" başlıklı geniş analizi Washington Post gazetesi de aynı başlıkla yayınladı.Analizde "Türkiye'deki seçim sonuçları, Washington-Moskova hattının yanı sıra Avrupa başkentleri, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'daki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek" yorumuna yer verildi. "Ankara'nın günümüzde yaşanan dünya meselelerindeki etkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarıları kanıtlıyor" ifadelerine yer verilen haberde Ankara'nın uluslararası ilişkilerdeki etkisinin büyük olduğu hatırlatıldı.Yayınlanan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı oluşturulan 6'lı masa da ele alındı. Muhalefetin seçimlere çok az kalmasına rağmen hâlâ bir aday bulamamasının eleştirildiğine dikkat çekilen haberde 6'lı masaya yönelik getirilen bir diğer eleştirinin de ortaya ekonomi politikalarında herhangi bir çözüm koyamamaları gösterildi.Haberde Türkiye'de ekonominin bahar döneminde daha da iyileşmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayın her kim olursa olsun fark etmeyeceği ve seçimi Erdoğan'ın kazanacağı kaydedildi. Analizde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik desteğin de geçen yıla oranla bir hayli arttığına vurgu yapıldı. Analizde, Metropoll tarafından ekim ayı sonlarında yapılan bir ankette Erdoğan'a desteğin bir yıl önceki yaklaşık yüzde 39'dan yüzde 47.6'ya çıktığını gösterdiğine atıfta bulunuldu.Bloomberg ve Washington Post'ta yayınlanan analizde açık bir şekilde bir kez daha Batılı devletlerin Türkiye karşıtlığına dikkat çekildi. "Batılı liderler Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olurlar" denilen analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politikada bu denli etkili olmasının Avrupa ve ABD'de dengeleri bozduğu belirtildi. Bu nedenle de "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.Bu ayın başında Foreign Policy dergisinde de Türkiye'deki seçimler için "2023'ün en önemli olaylarından biri" yorumu yapılmıştı. Aynı haberde "Erdoğan, 2002 seçimlerinde zafer kazandı, 2003'te başbakan oldu ve o zamandan beri Ankara'nın en önemli adamı" denilmişti. Bir başka ABD merkezli haber kuruluşu Breitbart News de Türkiye'deki seçimleri "dünyayı değiştirebilecek 5 seçim" listesinde gösterdi.