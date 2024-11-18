Türkiye, kayıp din görevlisinin dosyasını yakından takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Türk din görevlisine ilişkin yürütülen soruşturmanın takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camisi'nin din görevlisi Fatih Eryılmaz hakkındaki soruşturmanın takip edildiği kaydedildi. Almanya'da yürütülen soruşturmanın Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Eryılmaz'ın bir an evvel sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimlerde bulunulduğu vurgulandı.