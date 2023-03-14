Türkiye krizi çözmüştü! ABD: dünyanın buna ihtiyacı var

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile tahıl ve tahıl ürünleri sevkiyatının bölgede durduğunu ve bunun dünyadaki gıda fiyatlarını yüzde 30 artırdığını dile getiren Price, BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın işbirliği ile milyonlarca tonluk tahılın dünya piyasasına sürüldüğünü hatırlattı.

Price, bir süredir Rusya'nın tahıl ihracatının savaş öncesi seviyesine ulaştığını ifade ederek, Moskova'nın tahıl ve gübre ihracatının engellendiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Sözcü, ABD'nin ayrıca Rus tahıl ve gübre ihracatını yaptırımlardan muaf tuttuğunu hatırlattı.