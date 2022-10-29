‘Türkiye küresel aktör’

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gantz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve güvenlik güçlerine, terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran işbirlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerin geliştirilebileceği küresel bir aktör olarak gördüğünü söyleyen Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Ortadoğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi ve hâlâ iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydetti.İsrail'de yaklaşan seçimlerin iki ülke ilişkilerine etkileri hakkında da Gantz "Bana göre, hükümet ne olursa olsun ikili sınama ve çıkarlarımız aynı kalacaktır" görüşünü dile getirdi.