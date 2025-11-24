‘Türkiye küresel lider’

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklığını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek olan Lee, değerlendirmelerde bulundu. Kore Savaşı'nda Türk- Kore askerlerinin omuz omuza savaştığını belirten Lee, iki ülkeyi "kan bağıyla bağlı kardeş" ülkeler olarak tanımladı. Lee, ülkesinin "kardeş ülke Türkiye" ile stratejik ortaklığını önemsemeye ve güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi. "Kore için Türkiye, küresel ölçekte inovasyon, yatırım ve rekabet için işbirliği yaptığı stratejik bir ortaktır" diyen Lee, iki ülkenin güçlü yönlerinin birbirini mükemmel şekilde tamamladığını, Türkiye'nin, insansız hava sistemlerinde küresel liderlik konumuna ulaştığını aktardı.