Türkiye merkez olacak! Rusya’dan flaş açıklama: Doğal gaz görüşmeleri devam ediyor

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

"Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulması konusuna da değinen Lavrov, "Ülkemiz, Karadeniz bölgesinin ekonomik potansiyelini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği'nden kimsenin soruşturmadığı kuzey akım boru hatlarına sabotajlarla bağlantılı olarak kuzeyden Rus gazının taşınması durdu. Bu koşullar altında ilgili tüm alıcılara Karadeniz üzerinden tedarik sağlıyoruz. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda Ankara ve diğer yabancı meslektaşlarımızla görüşüyoruz" dedi.



"İŞ BİRLİĞİ İÇİN YARARLI BİR MEKANİZMA"

Batılı ülkelerin kendilerine uyguladığı yaptırımlardan da bahseden Lavrov, "Kolektif Batı"nın tek taraflı yaptırımları, insan nedenli enflasyonun, nakliye ve lojistik başarısızlıklarının neden olduğu gıda krizinin üstesinden gelmek için, Rusya'nın ihtiyaç sahibi ülkelere yaptığı tarımsal ihracat hacmini eski haline gelmesi için BM ile birlikte çalışıyoruz. Bazı batılı ülkeler bunu inatla engellemeye devam ediyor. En fakir ülkelerin çıkarlarını dikkate alma mantığıyla, Karadeniz Girişimi'nin Ukrayna kısmının uygulanması organizasyonunu dört gözle bekliyoruz. KEİ, 30 yıldır bölgesel işbirliği için yararlı bir mekanizma olduğunu kanıtlamıştır. Araçlarını ve pratik potansiyelini güçlendirmeye devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Örgütün ekonomik gündemini güncellemek için çalışmaların başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulaşımı ve enerjiyi en umut verici alanlar olarak görüyoruz. Çevre Otoyolu'nun Karadeniz çevresine inşa edilmesi ve bölgesel ulaşım yollarının Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru ile bağlanması girişimleri ekonomik büyümeye ciddi bir ivme kazandırabilir" şeklinde konuştu.