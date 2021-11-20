“Türkiye, NATO’nun güvenliğinin merkezinde”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2023'te NATO
'nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nı muharebe harekatı görevine hazırlamak için gerçekleştirilen Tetikte-21 Tatbikatı'nı takip etti. Akar, "Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak, NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır" dedi.