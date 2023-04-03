‘Türkiye, NATO’ya en fazla katkı yapan ülkelerden biri’

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, 4 Nisan 1949'da kurulan birliğin 74. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu. Gümrükçü, "Türkiye, NATO'ya en fazla katkı yapan ülkelerden bir tanesidir" dedi. "Bugün ittifak içinde Rusya ile konuşabilen ve bazı alanlarda ortak bir anlayış geliştirerek uluslararası toplumun da yararına işbirliği yapabilen tek müttefik Türkiye'dir" diyen Gümrükçü, "Bu tutumumuzun Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya da çok ciddi katkısının olduğunu söyleyebiliriz" İfadelerini kullandı. Terör örgütleri bağlamında konuşan Gümrükçü "Bugüne kadar terörden en çok zarar görmüş müttefik Türkiye'dir. Ama terör örgütlerine en fazla zarar vermiş müttefik de Türkiye'dir" dedi. Gümrükçü, Türkiye'nin 74 yıldır NATO'nun gündemindeki tüm hususlarda öncelikli ve ayrıcalıklı bir rol oynamanın yanı sıra NATO'daki en büyük silahlı kuvvetlere sahip ikinci ülke olduğunu vurguladı.