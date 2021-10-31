Türkiye öncü rol üstlenecek

İskoçya
'da yapılacak 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26), başladı. Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için her yıl bir araya getiren ancak Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen konferans, 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow
kentinde düzenlenecek. Konferansta, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılmasına odaklanılacak. Ekim ayının başında Paris İklim Anlaşması
'nı onaylayan Türkiye
, küresel ısınmayla mücadelede öncü rolü üstlenme sözü verdi. Emisyonda ülke olarak en büyük payı olan Çin
'in lideri Şi Cinping
'in Glasgow'a gelmesi beklenmiyor. Ancak buna rağmen Çin'in taahhütte bulunabileceği değerlendiriliyor. 120'den fazla dünya lideri, konferansın ilk birkaç gününde bir araya gelecek. Liderler daha sonra ayrılarak yerlerini müzakereleri yapacak başta çevre bakanları olmak üzere üst düzey yetkililere bırakacak. Bu seneki konferans, ağırlıklı olarak küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasına odaklanıyor.
Bu konuda dönüm noktası olarak kabul edilen 2015 Paris İklim Anlaşması
'nda ülkeler küresel sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine oranla 2 derecenin "çok altında" tutmayı taahhüt ederken, bunu 1,5 derece ile sınırlandırmak için çaba göstereceklerini bildirdi.