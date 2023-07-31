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Giriş Tarihi: 31.7.2023 07:39

Türkiye, Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

İHA
Türkiye, Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Türkiye, Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı
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