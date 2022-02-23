Türkiye sayesinde güvende yaşıyorlar! Suriye’nin o bölgesi askerimiz sayesinde terörden arındı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 5 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçe merkezi ve çevresi, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ilçe merkezinin terörden temizlenmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

TÜRKYE'NİN DESTEĞİYLE TERÖR İZLERİ SİLİNDİ

24 Ağustos 2016'da başlayan harekatın 6. ayında DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye'nin desteğiyle terörün izleri silindi. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle de ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimlerde nüfus yaklaşık 400 bini buldu. DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, ilçe merkezinde onarılan ve yeniden inşa edilen toplam 150 okulun eğitime kazandırılmasında büyük rol oynadı.

Halihazırda ilçe merkezinde yaklaşık 150 bin öğrenci eğitim görüyor. Gaziantep Üniversitesi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bab ilçesinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda çok sayıda sağlık kuruluşu bölge halkının hizmetine kazandırıldı. Sağlık Bakanlığının katkılarıyla ilçe merkezinde kurulan Bab Hastanesi, Suriye'nin kuzeyindeki en önemli sağlık üslerinden biri haline geldi. Türkiye Diyanet Vakfı da hayırseverlerin desteğiyle ilçede çok sayıda camiyi restore etti. Yerel meclisin destekleriyle ilçede elektrik şebeklerindeki hasarların giderilmesiyle evlere ve iş yerlerine ücretli elektrik verilmeye başlandı. Bölge halkı, Tel Rıfat ve Münbiç illerinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristlerin, kurtarılmış bölgelerdeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırılarının son bulmasını istiyor.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORDUK"

Kadınlara destek veren yardım kuruluşlarıyla çalışan Bablı Varda Şehabi, ilçe merkezinin DEAŞ'tan kurtuluşunun 5. yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine, terörden uzak oldukları için mutlu olduklarını söyledi. 23 yaşındaki Şehabi, "DEAŞ döneminde korku içinde yaşadık. Zulüm vardı. Tutuklanma korkusu vardı. Onlardan çok korkuyorduk. Şimdi o korku yerini YPG/PKK'nın saldırı korkusuna bıraktı." dedi.

YPG/PKK'lı teröristlerin kurtarışmış bölgelere sık sık saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayan Şehabi, "Özellikle de Bab ilçesini hedef alıyorlar. Tek istediğimiz YPG/PKK'lı teröristlerden bir an önce kurtulmak. (Münbiç ve Tel Rıfat'taki) YPG/PKK'dan kurtulursak DEAŞ'tan kurtuluşumuzun sevinci tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM İKİNCİ YURDUM"

Esed rejiminin Humus iline saldırıları sonrası Bab ilçesine göç eden 23 yaşındaki Nasır Ahmad da "Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra buraya yerleştim. Çok şükür barış ortamı ve güvenlik sağlandı. Burası benim ikinci yurdum oldu." diye konuştu.

Bab ilçesinde medya alanında çalıştığını belirten Ahmad, "Burada arkadaşlıklar edindim. Burada kameraman olarak çalışıyorum. Ailem de burada barış içinde yaşıyor. İnşallah Esed gider ve tüm Suriye barışa kavuşur." dedi. İlçede yerinden edilen sivillerden sorumlu Muhammed Halid de Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgenin güven ve huzura kavuştuğunu söyledi.

"KENTTE HAYAT NORMALE DÖNDÜ"

Bab Yerel Meclis Başkanı Mustafa Osman ilçede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osman, kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yerel meclisin sunduğu hizmet ve projeler sayesinde kentte hayat normalde döndü. Su sıkıntısını imkanlar dahlinde çözmeye çalışıyoruz. İlçemize elektrik ulaştı. Kamu binalarını ve yolları onardık. Zorlu şartlarda altyapıyı yeniledik. Sağlık alanında da önemli yatırımlar oldu. Kentimize büyük hastane açıldı. Sağlık ocaklarımız açıldı. Aşı kampanyaları yürütüyoruz. Eğitim alanında da güzel adımlar atıldı. Zarar görmüş okulların tadilatının yanı sıra yenileri açıldı."

Tarım ve hayvancılık alanında sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürüttüklerini kaydeden Osman, "Projeler sayesinde halkımıza fayda sağladık. Nüfus kayıtları konusunda şu ana yaklaşık 200 bin kişi yerel kimlik kartı sahibi oldu." diye konuştu.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, 2 bin 55 kilometrekareye yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırıldı. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmuştu ve iki gün sonra Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti. Harekatın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde harekat sahasında nüfus 2 milyonu buldu.