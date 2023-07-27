Türkiye sessiz kalmayacak

Tartışmalı yargı reformunun onaylanmasıyla adeta iç savaşın eşiğine gelen İsrail'de aşırı sağcı hükümet, Filistinlilere yönelik saldırılarını bir kez daha artırmaya başladı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi, dün sabah İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. Harem-i Şerif'e giren Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekân" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baskını kınayarak, "Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır" ifadesini kullandı. Dışişleri'nden de "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yayınlandı. Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün de baskını kınadı