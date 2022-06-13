Türkiye sınırında görüntülendiler! ABD ve YPG/PKK’da ortak devriye





HEDEF TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Bölgede yeni harekat için hazırlıklar devam ediyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye Milli Ordusu hazırlıklara devam ediyor. SMO tatbikatlarını artırırken sınır hattını güçlendiriyor. Bölgede iki hedef belirlendi, bunlar Tel Rıfat ve Münbiç.