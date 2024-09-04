Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye, Türkmenistan’ın tam üye olmasını istiyor
Giriş Tarihi: 5.9.2024

Türkiye, Türkmenistan’ın tam üye olmasını istiyor

Türkiye, Türkmenistan’ın tam üye olmasını istiyor
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türk dünyası ailesinin çok önemli üyesi olan Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) tam üye olarak katılmasını arzu ettiklerini söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Demirok, Türkiye'nin Türkmenistan'ın aktif tarafsızlık politikasına tam destek verdiğini söyleyerek Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan köklü ilişkilerin, karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her gün daha da güçlenerek geliştiğini vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, Türkmenistan’ın tam üye olmasını istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA