Türkiye, Ukrayna’yı yeniden inşa edecek

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinin Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını elde etmesinin 31'inci yıldönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Ukrayna için stratejik ortak olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Bodnar, "Savaşın ilk günlerinden itibaren Türkiye, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık görevi üstlendi. Türkiye'nin çabaları sayesinde tahıl anlaşması yapıldı" diye konuştu. Türk inşaat şirketlerini ülkesinin yeniden inşası için davet edeceklerinin altını çizen Büyükelçi Bodnar, "Türkiye bizim dostumuzdur ve biz dostlarımıza karşı her zaman dürüst ve açığız" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın yeniden inşa maliyetinin 750 milyar doları bulması bekleniyor.