Türkiye Uzay Ajansı’ndan yeni hamleler peş peşe geliyor

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde 29 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda TUA için fuar alanında geniş bir alan tahsis edildi. Bu alanda TUA'ya TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta V Uzay Teknolojileri AŞ ve Saha İstanbul da eşlik ediyor.

Her yıl 6 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Kongrede uzay alanında çalışmalar yürüten şirketlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve akademi dünyası etkinliklerde bir araya geliyor. Kongrede, Milli Uzay Programı'nda yer alan hedeflere yönelik iş birliği görüşmeleri sürdüren TUA'nın, devletler ve kurumlar arası 25'in üzerinde ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.