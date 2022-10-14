Türkiye üzerinden 63 milyar metreküp gaz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki enerji krizininin çözümü için ortaya attığı Türkiye formülü gündemde kalmaya devam ediyor. Putin, Türkiye'nin gaz merkezi haline gelebileceğini söylemişti. Rusya'dan dün ayrıca Avrupa'ya Türkiye üzerinden 63 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilebileceklerini dair açıklama yapıldı. Açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novaktan geldi. Novak, "Taraflar ilgi gösterirse, proje değerlendirilir" dedi. Öte yandan Rus basınında Türkiye ile Rusya arasında "gaz merkezi" müzakerelerinin önümüzdeki hafta başlayacağı ileri sürüldü.