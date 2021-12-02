Türkiye ve Libya arasında yeni dönem! 25 yıl sonra başladı

İki ayrı gemiyle Libya 'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gerçekleştirilecek deneme seferlerinde, yük ve yolcunun yanı sıra araç da taşınacak. Haftada bir seferin gerçekleştirileceği Türkiye-Libya hattında yolculuk 2 gün sürecek.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Libya'nın Misrata kentinde düzenlenen törenle ilk gemi Türkiye'ye uğurlandı.

Törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

25 YIL SONRA SEFERLERİ YENİDEN BAŞLATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Murtaza Karanfil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki yolculu seferlerin çok uzun yıllar sonra yeniden başladığını belirterek, "Duygu doluyuz ve çok mutluyuz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile bu ülkeye denizden komşu olduk. 25 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatıyoruz" dedi.

İki ülke arasında yapılan deniz yetki alanları anlaşması sonrası siyasi, politik, askeri ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmelerden bahseden Karanfil, ikili ticaret hacminin 9 ayda 2,3 milyar dolara çıktığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

Karanfil, tüm zamanların rekoru olacak bu rakamın potansiyelin çok altında kaldığını belirterek, "Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden ve 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın kilidi konumunda. Libya ile ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı" ifadelerini kullandı.

Misrata ile İzmir arasında düzenlenecek seferlerin iki ülke arasında bir dönüm noktası sayılabileceğini vurgulayan Karanfil, bu sayede ekonomik ilişkilerin daha da canlanacağının altını çizdi.