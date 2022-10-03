Türkiye ve Libya’dan enerjide yeni iş birliği

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, Libya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Çavuşoğlu görüşme sonrası Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Bugün (dün) iki anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. İnşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi. Türk heyeti, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Çok sayıda taslak belge olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları bir sonraki stratejik iş birliği toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur" dedi