Türkiye yine haklı çıktı: NATO’dan PKK itirafı

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki haklılığı bir kez daha kanıtlandı. Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrasında iki ülkenin teröristlere ev sahipliği yaptığını belirtmişti. Varılan üçlü muhtıra sonrasında Türkiye verdiği sözleri tutan Finlandiya'nın üyeliğine onay vermişti. Türkiye, İsveç'in ise hem Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesinden hem de terörle mücadele yetersiz kalmasından dolayı üyeliği onaylamamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, terör örgütü PKK ile mücadele etmenin İsveç'in "kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine" de yardımcı olacağını belirterek "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz" dedi.Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var ve müttefikler bunu gidermeli. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda hemfikir olmasını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç terörle mücadelede daha güçlü bir yasa çıkardı. İstihbarat paylaşımı için mekanizmalar mevcut. Silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. İsveç ve Türkiye terörle mücadelede daha yakın çalışırsa bu Türkiye'nin sadece kendisi tarafından değil, İsveç, Finlandiya, NATO müttefikleri ve AB tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ile mücadelesine yardımcı olur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Bu terör sizi de vurur" şeklinde uyarmıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Finlandiya'nın 31'inci üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan üçlü muhtıradaki şartlara uymasının ardından 30 Mart'ta TBMM'de Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmıştı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyeli güçlendireceklerini bildirdi.