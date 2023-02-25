Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe devlet ödülü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Türkiye ve Suriye'deki olağanüstü durumda gösterilen cesareti ve görevindeki özveri için ekip üyelerinin devlet nişanları, madalyalar ve şeref belgeleriyle ödüllendirilmesi emredildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere gönderilen 100 kişilik Kazakistan ekibi, toplam 7 kişiyi enkazdan sağ kurtarmış, 10'u çocuk 88 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkarmıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yurda sağ salim döndüklerinde arama kurtarma ekibine ödüller takdim edileceğini açıklamıştı.