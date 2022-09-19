Türkiye’den ABD’ye Ermenistan tepkisi

ABD'deetkin Ermeni lobi kuruluşlarının her raporunda övgüyle bahsettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Erivan'a yaptığı tartışmalı ziyaretin yankıları sürüyor. Pelosi'nin bu ziyaretini ülkesindeki ara seçim hamlesi olarak yaptığı düşünülüyor. Pelosi'nin ziyareti sırasında Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlamasına ise Ankara'dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez" dedi. Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiperane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan topraklarına yerleştirilen mayınların bir kısmının daha bulunarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.