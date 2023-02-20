Türkiye’den ABD’ye F-16 mesajı: Şartlı almayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basın toplantısı düzenledi. Görüşmeden önce Blinken, ülkesinin Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi için 100 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurdu. ABD'nin açıkladığı destek 185 milyon dolara ulaştı. Çavuşoğlu toplantıda ABD'nin Suriye'deki taahhütlerini anımsatarak DEAŞ'a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle işbirliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu, ABD'den şartlara bağlanarak F-16 almanın mümkün olmadığını ifade etti. Blinken da Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların modernizasyonu ve satışı konusunda güçlü destek verdiğini belirterek, "NATO müttefiki ve dost bir ülke olarak, ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek sınıflarda faaliyet göstermesini amaçlıyoruz" dedi.Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, "İsveç ne kadar hızlı adım atarsa, Meclis'imizi ve halkımızı ikna edecek adımlar atarsa, öyle adımlar atılır. Finlandiya konusunda ise ayrı bir yöntem izleyebileceğimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta NATO Genel Sekreteri'ne söyledi. Sonuçta burada İsveç'in somut adım atması konusunda herkesin İsveç'i teşvik etmesi gerekiyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, F-35'ler hakkında "(Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması) Bu tek taraflı bir karardı. Dolayısıyla ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Türkiye, bu programda olmadığına göre, ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız" dedi. ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya vermiş olduğu destekle ilgili bir soru üzerine Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren kabulde, Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı. Blinken, Anıtkabir'de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.