Türkiye’den alçak provokasyona tepki

Türkiye,İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, söz konusu provokasyonu asla kabul etmediklerini belirtti. Irkçı Paludan'ın girişiminin bir açıklaması olmadığını belirten Yunt, Türkiye'nin bu konuda rahatsızlığını ve hassasiyetlerini İsveç Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini aktardı. Eylem sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. 4 gündür aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda sokaklar savaş alanına döndü.