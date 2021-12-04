Türkiye’den Belarus’taki kriz noktasına insani yardım

Türk Kızılay
, Belarus-Polonya
sınırındaki mültecilere bir TIR insani yardım gönderdi. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Belarus'a gönderilmek üzere içinde ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu yardım TIR'ının İstanbul
'dan yola çıktığı belirtildi. Yardım malzemelerinin tamamının Kızılay Lojistik Şirketi
organizasyonuyla bölgeye ulaştırılacağı, talep doğrultusunda yeni sevkiyatların planlanacağı bildirildi. Uğurlama törenine Türk Kızılay genel müdür yardımcıları Alper Küçük
ve İbrahim Özer
'in yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de katıldı.