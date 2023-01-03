Türkiye’den Bulgaristan’a doğalgaz satışı

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Bakanlar Kurulu Ofisi'nde mevkidaşı Rosen Hristov tarafından karşılandı. Dönmez ve Hristov'un nezaretinde düzenlenen törende, anlaşmayı BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı. Dönmez, "Anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi. Anlaşmayı "tarihi bir belge" olarak nitelendiren Hristov da "Bu anlaşma sayesinde dünyanın tüm doğalgaz üreticilerinden doğalgaz alabilme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Türkiye'ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz" ifadesini kullandı. Dönmez'i kabul eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber aldıkları kararların 3 haftada uygulamaya dönüştüğünü söyledi. ANKARA