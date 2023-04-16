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Giriş Tarihi: 16.4.2023 17:56

Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde bir binada çıkan yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

AA
Türkiye’den Dubai’deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dubai'de dün bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "BAE'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dubai'de dün bir binada çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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