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Giriş Tarihi: 22.5.2023

Türkiye’den İsrail’e kınama

Türkiye’den İsrail’e kınama
Türkiye, Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
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Türkiye’den İsrail’e kınama
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