Türkiye’den Macron’un mesnetsiz sözlerine yanıt! Sömürgeci geçmişinize bakın

Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğü şeklinde mesnetsiz bir iddia ileri süren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" dedi. Bilgiç, Macron'un Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hâlâ farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında araması ve bunu düzeltme yoluna gitmesi gerektiğini bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi hedef alan beyanları hakkındaki soruya cevap veren Bilgiç şu ifadeleri kullandı: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir. Düşmanlıkları değil, dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye, hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılık- lı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir. Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."Fransa lideri Macron'un Cezayir ziyareti, iki ülke arasında bir yıl önce zirve yapan gerginlik sonrası gerçekleşiyor. Ziyaret ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin enerji krizi yaşadığı ve Cezayir'in de enerji alanında İtalya'yı Avrupa'daki en büyük ortağı olarak tercih ettiği bir döneme denk geliyor. Cezayir halkı ise Macron'u dün protesto eti. Daha önce de birçok Afrika ülkesinde Fransa karşıtı gösteriler düzenlenmişti.FRANSA'NIN Afrika'da 500 yıllık sömürge politikası kirli ve karanlık bir iz bıraktı. Fransa, 1524'te ayak bastığı kara kıtada 20 ülkeyi yüzlerce yıl sömürdü. Günümüzde birçok Afrika ülkesi, Fransa başta olmak üzere diğer sömürgeci Batılı devletlerden sömürge dönemlerinin tazminatlarını ve özürlerini talep ediyor.CEZAYIR, Fransa'nın Afrika'daki kanlı sömürgecilik tarihinin en karanlık sayfalarından biri. Bu ülkeyi 130 yıl boyunca sömüren Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi safında savaşması için Cezayirlilere bağımsızlık sözü verdi. Sözünü tutmayınca başlayan protestoları kanla bastırdı. Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.