Türkiye’den Nijerya’da en az 100 kişinin öldüğü patlama için taziye mesajı

Türkiye, Nijerya'nın güneyinde bir petrol rafinerisinde 22 Nisan'da yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için bu ülkeye başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın güneyinde bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Nijerya halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede yaşanan olayı "facia ve ulusal bir felaketi" olarak nitelendirmişti. Nijerya'da yetkililer, ülkenin güneyindeki Rivers ve İmo eyaletlerinde 22 Nisan gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.