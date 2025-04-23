Türkiye’den Norveç’e 5 kritik mesaj

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Eide'nin gerçekleştirecekleri görüşmelerde; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak. Bakan Fidan'ın görüşmelerde şu mesajları vermesi bekleniyor: "Gazze'deki katliam ve insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamalı, NATO-AB işbirliğinin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarında Türkiye'nin rolü kritik, Suriye'de güvenliğin temini ve istikrarın sağlanması ile yaptırımların kaldırılması geri dönüşleri hızlandırır, savunma sanayii işbirliğinin güçlendirilmesi için temasların artırılması önemli ve terörle mücadele işbirliğinin güçlendirilmesine önem veriyoruz."