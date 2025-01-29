Türkiye’den öğrenilecek çok şey var

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Türkiye'den öğrenilecek çok şeyler olduğunu vurgulayan Grandi, şunları kaydetti: "Türkiye'de Göç İdaresi Başkanı'nın gönüllü geri dönüşler konusunda harika bir planı var. Bununla alakalı bir kitap bile yazılabilir. Burada bir gönüllülük var, kontrol mekanizması var. Diğer ülkeler de bir plan yolunda ilerliyor. Türkiye İçişleri Bakanı'na geri dönüşler konusundaki yöntemlerinin çok iyi olduğunu söyledim. Türkiye bu konuda takdire şayan işler çıkarıyor. Tabii ki Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer ülkeler de adımlar atmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilere göstermiş oldukları misafirperverlikten sık sık bahsediyor. Ben de bu konuda kendilerine ve Türk halkına müteşekkirim. Türkiye'deki makamlardan duyduklarımdan çok mutlu oldum. Türkiye birçok kurumu ile Suriye'de çok büyük işler yapıyor ve yardımlarda bulunuyor. Diğer ülkelerin de bu alanda Türkiye gibi ülkelere katkı sağlaması gerekiyor. Türkiye'den 8 Aralık'tan sonra dönüş yapanların sayısı 80 bin civarında. Her gün 1500-2000 kişi dönüyor. Daha da artacağını düşünüyorum."