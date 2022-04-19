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Giriş Tarihi: 19.4.2022 09:12

Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti! Karar Resmi Gazete'de

DHA
Türkiye’den Polonya’ya vize muafiyeti! Karar Resmi Gazete’de

Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde muafiyet sağlandı. Söz konusu karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Polonya Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacakları seyahetlerde vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

VİZE MUAFİYETİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi.
Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı.

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Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti! Karar Resmi Gazete'de
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