Türkiye’den Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım elini uzattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı paylaşımda, "Atina'yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" ifadesini kullandı. Türkiye, binlerce kişinin tahliye edildiği yangınlarla ilgili Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.