Türkiye'nin Afganistan'ın yaralarını sarıyor! Sel ve deprem mağduru Afganlara "İyilik Treni" yardımları sürüyor

Türk kurumları başta "İyilik Trenleri" yardımları olmak üzere Afganistan'da gerçekleştirdikleri insani yardım faaliyetleri ile son dönemde deprem ve seller nedeniyle ağır kayıplar yaşayan Afgan halkının yanında olmaya devam ediyor.

Haziran sonunda meydana gelen deprem ve sonrasındaki sel nedeniyle ağır kayıpların yaşandığı Afganistan'da, afetzedeler Türk kurumlarının yardımlarıyla hayata tutunuyor. Başkent Kabil, Gazni, Meydan Vardak, Pervan, Paktiya, Logar, Nangerhar, Lağman, Kunar, Kandahar, Zabul, Uruzgan, Nuristan, Host, Paktika, Faryab, Herat gibi ağırlıklı afet bölgelerinde yardım faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlar gerek rutin gerekse 5'inci "İyilik Treni" ile gelen insani yardımları binlerce Afgan aileye ulaştırdı.

KIZILAY İLE İŞ BİRLİĞİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay söz konusu yardımları ulaştırmak için Afgan Kızılayı ile iş birliği yaparak Afganistan'ın afet bölgelerine ulaştı.

Bu bölgelerde her aileye un, yağ, çeşitli bakliyatlar, şeker, tuz, makarna, salça gibi ürünleri içeren gıda kolilerinin yanı sıra evleri hasara uğrayanlar için de ilaveten çadır, battaniye, halı, çocuk bezi ve beslenme seti, kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri gibi birçok kalemde insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Yardımlar her bir ailenin 1 ila 2 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Kurumlar aynı zamanda, "İyilik Trenleri" ile Türkiye'den gelen malzemeler dışındaki yardımları Afganistan pazarından satın alarak Afgan ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bu süreçte İHH İnsani Yardım Vakfı, 5'inci "İyilik Treni" ile Afganistan'a gelen yardımlardan 530 ton gıda yardımını toplamda 5 bin aileye ulaştırdı. Her aileye yaklaşık 100 kilogram gıda paketi teslim edildi. İHH gelecek günlerde yine 5'inci "İyilik Treni" ile gelen 400 tonun üzerindeki ağırlıklı olarak çadır, battaniye, halı, giyim, kumaş, ayakkabı, çocuk bezi ve maması ile kırtasiye malzemesini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ayrıca depremin en şiddetli etkilediği Paktika vilayetinin Giyan ve Bermel ilçelerinde bir ay boyunca her gün 1000 kişi için sıcak yemek çıkaran İHH, yüzlerce kişiye de gıda, çadır, battaniye, hijyen kiti, çadır, nakdi yardım yaptı. Halihazırda 10 vilayette toplam 15 bin aileye dağıtılacak yardımların dağıtımını sürdüren İHH, Afganistan'da tarımın gelişmesi için de yardımlarda bulunuyor. Buna göre, son olarak Kandahar ve Herat'ta 133 çiftçiye toplamda 45 ton safran tohumu ve çeşitli tarım kitleri hibe edildi.

Safran tohumu yardımlarının haşhaş ve kenevir gibi uyuşturucu elde edilen tarım ürünlerinin ekimine alternatif olacağını ve çiftçileri uyuşturucu ticaretinden uzaklaştırma potansiyeli taşıdığını aktaran İHH Afganistan Koordinatörü Mücahid Kılıç, "Yeni hükümetin bu tür ürünlerin (haşhaş ve kenevir) ekimini yasaklamasıyla çiftçilerin çoğu işsiz kaldı. Biz de İHH olarak bu tür ürünlerin bir alternatifi olan ve değeri yüksek olan safran tohumlarını ihtiyaç sahibi yetim ve dul çiftçi ailelere dağıtmaya karar verdik. Zira Afganistan safranı tüm dünyada en değerli ve kaliteli safranlardan biri olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, geçen hafta Afganistan Eğitim Bakanlığı ile İHH arasında başkent Kabil'de kurulmak üzere 1000 yetimin barınacağı ve eğitim alacağı bir eğitim kompleksi için protokol imzalandığını ve inşaatın yakın zamanda başlayacağını kaydetti.

3 BİN 500 AİLEYE YARDIM

AFAD ise yine büyük çoğunluğu deprem ve sel bölgeleri olmak üzere 3 bin 500 aileye toplamda 515 ton insani yardım ulaştırırken, ağır zarar gören afetzede ailelerin 1200'üne çadır, battaniye ve halı yardımı da yaptı.

Yardımların dışında yetimhaneler ve uyuşturucu tedavi merkezlerine de çeşitli kalemlerde yardımlar ulaştırıldı. AFAD Afganistan Ekip Koordinatörü Serhat Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yardımları ulaştırmak için zorlu bir süreci başarı ile tamamladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem ve sel bölgelerindeki zor fiziki şartlara rağmen insani yardım malzemelerini sorunsuz ve eksiksiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabildik. Muhtaç ailelerin derdine bir nebze de olsa derman olmak bizi son derece mutlu etti. Bundan sonra da yardımlarımız yakın zamanda Afganistan'a ulaşacak olan 6'ncı İyilik Treni ile devam edecek."

AFETZEDELERİN YANINDA OLDU

Türk Kızılay da deprem ve sellerin meydana geldiği bölgelere ilk koşan kurumlardan oldu. Türk Kızılay, bu bölgelerde binlerce aileyi kapsayan yardımlara ek olarak, geçen hafta da 1000 aileye gıda yardımı yaptı.

Söz konusu bölgelerde, afetzedelere 200 çadır yardımında bulunan Türk Kızılay, gelecek günlerde gıda yardımlarını 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracak.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya, son dönemde gerçekleştirdikleri ve planladıkları yardımlarla beraber 350 ton insani yardımın muhtaç ailelere dağıtılacağını, yardımların süreceğini ifade etti.

SOSYAL DESTEK PROJELERİ DE GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay de şu ana kadar sonuncusu ağırlıklı afet bölgeleri olmak üzere 5 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım malzemelerinin ülkenin tüm vilayetlerindeki muhtaç ailelere ulaştırıldığını aktararak, "Yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 6'ncı İyilik Treni seferiyle Afganistan'a getirilecek malzemeyi eylül ayı içinde, yine ayrım gözetmeden, öncelikli ihtiyaç sahibi bölgeleri de göz önünde bulundurarak olabildiğince fazla vilayette ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki çeşitli kurumlar ve kadın gruplarını da desteklediklerini dile getiren Erginay, "5'inci İyilik Treni ile gelen yardımlarla sosyal destek projeleri de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede hastane ve uyuşturucuyla mücadele kliniklerinde kullanılmak üzere yatak ve tekerlekli sandalye bağışları yapıyoruz. Keza Mezar-ı Şerif'te dikiş makinesi bağışı yaparak geçimini terzilik faaliyetiyle temin eden kadınlara destek sağlıyoruz." dedi.

İYİLİK TRENİ

Taliban sonrası dünya Afganistan'ı maddi ve manevi olarak terk ederken Türkiye, derinleşen insani krizin hafifletilmesine büyük katkı sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'den Afganistan'a gönderilen 5 "İyilik Treni" ile gelen 6 bin tondan fazla insani yardım, Afganistan'daki kalabalık aile yapısı dikkate alındığında yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Çeşitli türde gıda malzemeleri, çadır, battaniye, tekerlekli sandalye, dikiş makinesi ve kırtasiye malzemeleri gibi birçok kalemde hazırlanan ihtiyaç malzemeleri, ülkenin 34 vilayetindeki yardıma muhtaç kişiye umut oldu.

DEPREM VE SEL NEDENİYLE AĞIR KAYIPLAR

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 1200 kişi hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Son aylarda özellikle yine ülkenin doğu vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Taliban geçici hükûmetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı verilerine göre söz konusu seller nedeniyle 200'den fazla kişi öldü.