Türkiye’nin başarısı dünya gündemine oturdu! Analizler peş peşe geldi

"TÜRKİYE'NİN PRESTİJİ ARTTI"

Batı'nın yapamadığını yapan Türkiye, krizde arabulucu rolünü üstlenerek barışa giden yolun mimarı oldu. Başarılı bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin küresel siyasetteki yeni rolü ise birbiri ardına analizlere konu oldu.

İngiliz The Guardian gazetesi, çarpıcı bir analiz yayınladı. Türkiye'nin tarafları bir araya getirmekte başarısız olan Batılı devletlerin arasından sıyrılarak zafere ulaştığını aktaran The Guardian, "Türkiye diplomasisinin prestiji arttı" ifadelerini kullandı.

Patrick Wintour imzalı analizde, "Türkiye oldukça ilginç bir pozisyonda. Türkiye bir NATO üyesi ve bu doğrultuda Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor fakat aynı zamanda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor ve salı günkü toplantıda da görüldüğü gibi her iki ülke tarafından büyük bir saygı görüyor" cümlelerine yer verildi.

"DÜNYAYI ETKİLEYEN SONUÇLARI OLACAK"

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinde daha önce hiç elde edilmeyen bir ilerleme kaydedildiğini hatırlatıldığı analizde, "Kısaca söylemek gerekirse barış görüşmelerinin etkisi sadece savaşanlar arasında değil, dünya geneline etkisi olacak" yorumu yapıldı.

Türkiye'nin başarılı bir denge politikasının uygulayıcısı olduğunun belirtildiği analizde, Türkiye'nin Ukrayna gibi ülkeler için de bir rol model olabileceği ifadeleri yer aldı.