Türkiye’nin başarısı dünya gündemine oturdu! Analizler peş peşe geldi

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen barış müzakereleri, dünyanın gündemine oturdu. İlk olarak Belarus'ta bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bu görüşmelerinden sonuç çıkmazken Türkiye'nin devreye girmesiyle müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildi.
İlk olarak Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya-Ukrayna tarafları, geçtiğimiz günde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde masaya oturdu. Başkan Erdoğan'ın, müzakerelerin açılışında verdiği barış mesajları dünya gündemine otururken masadan ilk kez ilerleme çıktı.
"TÜRKİYE'NİN PRESTİJİ ARTTI"
Batı'nın yapamadığını yapan Türkiye, krizde arabulucu rolünü üstlenerek barışa giden yolun mimarı oldu. Başarılı bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin küresel siyasetteki yeni rolü ise birbiri ardına analizlere konu oldu.
İngiliz The Guardian gazetesi, çarpıcı bir analiz yayınladı. Türkiye'nin tarafları bir araya getirmekte başarısız olan Batılı devletlerin arasından sıyrılarak zafere ulaştığını aktaran The Guardian, "Türkiye diplomasisinin prestiji arttı" ifadelerini kullandı.
Patrick Wintour imzalı analizde, "Türkiye oldukça ilginç bir pozisyonda. Türkiye bir NATO üyesi ve bu doğrultuda Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ediyor fakat aynı zamanda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor ve salı günkü toplantıda da görüldüğü gibi her iki ülke tarafından büyük bir saygı görüyor" cümlelerine yer verildi.
"DÜNYAYI ETKİLEYEN SONUÇLARI OLACAK"
Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinde daha önce hiç elde edilmeyen bir ilerleme kaydedildiğini hatırlatıldığı analizde, "Kısaca söylemek gerekirse barış görüşmelerinin etkisi sadece savaşanlar arasında değil, dünya geneline etkisi olacak" yorumu yapıldı.
Türkiye'nin başarılı bir denge politikasının uygulayıcısı olduğunun belirtildiği analizde, Türkiye'nin Ukrayna gibi ülkeler için de bir rol model olabileceği ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle taraf seçmeye zorlandığını ancak başarılı bir politika izleyerek böyle bir açmaza girmediğinin vurgulandığı analizde, başarılı bir diplomatik trafiği yürüten Türkiye'nin barışa ön ayak olduğuna yer verildi.
"ERDOĞAN BUNU BAŞARIRSA OLAĞANÜSTÜ BİR GERİ DÖNÜŞ OLUR"
İlk kez İstanbul'daki görüşmelerde kayda değer bir ilerleme kaydeden Rusya ve Ukrayna'nın uzlaşıya varabileceği sinyalleri verdiğinin belirtildiği analizde, yakın gelecekte daha büyük bir adımın gelebileceği de vurgulandı. Türkiye'nin bundan sonraki amacının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aynı masada bir araya getirmek olduğunun belirtildiği analizde, "Eğer Türkiye bunu başarırsa bunun Erdoğan için olağanüstü geri dönüşleri olur" ifadeleri kullanıldı.
Analizde ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşın başından bu yana defalarca Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak sonuca ulaşamadığını, iki tarafı bir araya getirenin Tük diplomasisi olduğuna dikkat çekildi.
The Guardian'ın yankı uyandıran analizinde kullanılan ifadelerin bir benzeri de Fransız basınında yer aldı.
"TÜRKİYE FRANSA'NIN YERİNİ ALDI"
Fransız Contrepoints dergisi, "Rusya-Ukrayna arabuluculuğu: Türkiye, Fransa'nın yerini alıyor" başlıklı analizde, Türkiye'nin savaş krizinin çözümünde öne çıktığına yer verildi.
Diplomatik öncülük alanında Fransa'nın yerini Türkiye'nin aldığı belirtilirken, bunun Avrupa ülkeleri için "trajik" olduğu vurgusu yapıldı.
Fransa'nın yanı sıra tüm ve Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybetmeye başladığının belirtildiği yazıda, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde göz ardı edilmeyen bir role sahip olduğu kaydedildi.
Türkiye ile Rusya arasında, TürkAkım gibi projelerin de varlığıyla güçlü ekonomik bağlar olduğunu belirten analiz, Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki diyaloğa da dikkat çekti. "Türkiye örneği, hem NATO üyesi olmanın, hem de Ukrayna ve Rusya gibi savaş halindeki ülkelerle güçlü ilişkiler kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Aslında, Fransa bu arabuluculuk rolünde uzun süre bulunuyordu." İfadeleriyle Türkiye'nin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.