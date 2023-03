Türkiye’nin BM çağrısına destek büyüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) adaletsiz yapısına yönelik Türkiye'nin her platformda dile getirdiği reform teklifi için çalışmalar yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle beraber BMGK'nın yapısı uluslararası alanda tartışılmaya başlandı. Türkiye katıldığı her küresel toplantıda daha demokratik, hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik çağrı yapıyor.TRT'nin haberine göre Türkiye'nin aralarında bulunduğu Konsensüs İçin Birlik grubu üyesi ülkeler, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Konsensüs İçin Birlik grubundaki üye 13 ülkeden uzmanlar, toplantının ardından "acil reform" çağrısı yaptı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, toplantıda BMGK reformuna yönelik teklifin temel ilkelerinin daha iyi tanıtılması konusu ele alındı.Açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin mevcut statüsünün 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihsel koşullara dayandığı hatırlatıldı ve artan çatışmalar nedeniyle görevini etkili biçimde yerine getiren bir Güvenlik Konseyi'ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu vurgulandı. Acil reform çağrısı yapıldı. Konseyde adil coğrafi dağılımın sağlanması gerektiği kaydedildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'a cumhurbaşkanı temsilcisi atadığı Masim Memmedov'u kabul etti. Aliyev, Fransa başta olmakla bazı Batı ülkelerinin Azerbaycan'a karşı tutumunu eleştirdi. Aliyev, "Hiç kimse bizimle bir ültimatom diliyle konuşamaz. Ülkelerin bu kadar ikiyüzlü ve yalancı olabileceğini hayal bile edemezdik" dedi.