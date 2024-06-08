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Giriş Tarihi: 8.6.2024

Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı
Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin Gazze konusunda bir araya gelecek olmaları, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor. Toplantıya katılacak D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor. D-8 ilk defa olarak siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek.
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Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı
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