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Giriş Tarihi: 3.4.2024 14:27

Türkiye’nin gönderdiği 42 bin ton insani yardım Gazze’ye ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını duyurdu.

İHA
Türkiye’nin gönderdiği 42 bin ton insani yardım Gazze’ye ulaştı
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı. Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların yüzde 23'ünü temin ediyor. Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılıyor. 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye'de devam ediyor. Türkiye, Gazze ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacak."
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Türkiye’nin gönderdiği 42 bin ton insani yardım Gazze’ye ulaştı
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