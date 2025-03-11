Türkiye’nin gözü Suriye anlaşmasının üzerinde

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın yankıları sürüyor. Suriye'nin bölünmesini reddeden anlaşmanın ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye'nin bu süreçteki politikasında parola "uygulama ve entegrasyon" olacak. Genel bakış açısına göre bundan sonraki süreçte Türkiye, ihtiyatlı duruşunu koruyacak.

Terör örgütü mensuplarının Suriye ordusuna entegre olma süreci Ankara'nın yakın merceğinde olacak.

Türkiye, bu süreçte bölgeselleşme olmaması ve homojen şekilde dağılım gerçekleşmesi gerektiği düşüncesinde.

Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek.

ANKARA'NIN SÜREÇTEKİ ETKİSİ

Türkiye, terör örgütü içindeki yabancı milislerin Suriye'den çıkarılması hususunu vurgularken, bu noktada izlenecek yol haritası ve takvim Ankara'nın odağında olacak. Türkiye, terör örgütlerinin bölgeye verdiği zararı her platformda vurgulayarak, "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Son olarak Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den üst düzey heyetler Amman'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ'a yönelik ortak bir operasyon kurulması konusunda anlaştık" dedi. Türkiye'nin öncülük ettiği süreç, Batı'nın "DEAŞ ile mücadele ettiği için YPG'yi destekliyoruz" bahanesini ortadan kaldırdı. Bu hamle ile terör örgütü köşeye sıkıştı.

'DÜRZİLERLE DE KABUL ETTİ' İDDİASI

Suriye'de terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın yanı sıra Lazkiye'deki olaylar da yakından izleniyor. Geçtiğimiz perşembe günü Lazkiye kentinde Esad rejiminin kalıntılarının başlattığı kanlı isyan bastırıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, olayları araştırmak ve gerçekleri ortaya çıkarmakla görevli komite üyeleriyle dün bir araya geldi. Komite sivil ölümleri soruşturacak. Diğer taraftan Şara dün önde gelen Dürzi liderlerle başkent Şam'da bir araya geldi. Görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşmanın imzalandığı iddia edildi.